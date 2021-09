Letztes Feature-Update für Windows 10?

(Quelle: Pixabay/geralt)

24. September 2021 - Am selben Tag, an dem Windows 11 erscheint, veröffentlicht Microsoft auch das grosse Feature-Update für Windows 10, das allerdings nur wenige Neuerungen enthält. Allenfalls handelt es sich dabei um das letzte Feature-Update für Windows 10.

Während zahllose Windows-Anwender rund um den Globus gespannt auf Windows 11 warten, findet kaum Beachtung, dass Microsoft am selben Tag auch das herbstliche Feature-Update von Windows 10 mit dem Kürzel 21H2 freigeben wird. Wie "Deskmodder" in Erfahrung gebracht hat, soll die finale Ausführung des Feature-Updates die Kennung 19044.1237 tragen.Neue Features birgt das Feature-Update trotz der Bezeichnung allerdings nur wenige. Diese hat sich Microsoft wohl für Windows 11 aufgespart. Zu nennen wären allenfalls Unterstützung für den WPA3-H2E-Verschlüsselungsstandard, Grafikkarten-Unterstützung fürs Linux-Subsystem oder Verbesserungen bei Windows Hello.Da Windows 11 nur neue Hardware unterstützen wird und Microsoft bei älteren Geräten die Unterstützung mit Updates verweigern wird ("Swiss IT Magazine" berichtete ), ist davon auszugehen, dass nicht wenige bei Windows 10 verbleiben werden, das Microsoft im Übrigen bis zum Oktober 2025 mit Sicherheits-Updates unterstützen wird. Ob Windows 10 in den kommenden Jahren noch mit neuen Features ausgestattet wird, ist eher fraglich. Microsoft hat sich hierzu bis anhin nicht offiziell geäussert. Bekannt ist lediglich, dass Microsoft-Manager Brandon LeBlanc vor einigen Wochen auf die Frage, ob im Insider-Programm weitere Windows-Updates nach der Version 21H2 veröffentlicht werden, geantwortet hat, man habe im Anschluss an 21H2 keine weiteren Feature-Updates angekündigt . (rd)