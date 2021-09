Windows 11: Microsoft warnt vor Upgrade auf älteren PCs und droht mit Garantieverlust

(Quelle: SITM)

23. September 2021 - Microsoft wird niemanden davon abhalten, Windows 11 auf seinem Rechner zu installieren. Allerdings droht der Hersteller, keine Updates mehr auszuliefern, wenn das OS auf veralteten Rechnern aufgespielt wird.

Im August wurde bekannt , dass Microsoft die Installation von Windows 11 auf Systemen, die den (umfassenden) Anforderungen des Betriebssystems nicht entsprechen, nicht verhindern wird. Schon damals hiess es allerdings, dass in dem Falle die Garantie für Software Updates nicht länger gegeben sei. Mit der Lancierung der neuen Version der PC Health Check App ("Swiss IT Magazine" berichtete ) scheint Microsoft nun noch deutlicher zu werden.Laut einem Bericht von "The Verge" wird beim Versuch, Windows 11 auf einem System zu installieren, das nicht allen Anforderungen entspricht, nämlich eine ziemlich eindringliche Warnung eingeblendet. Zu lesen ist unter anderem, dass die Installation von Windows 11 auf diesem System nicht empfohlen wird. Wer mit der Installation trotzdem fortfahre, nehme in Kauf, dass sein PC nicht länger unterstützt wird und er kein Recht auf Updates mehr habe. Beschädigungen am PC, die durch die fehlende Kompatibilität hervorgerufen würden, seien ausserdem durch die Herstellergarantie nicht gedeckt. Starker Tobak.Bleibt die Frage, inwieweit Microsoft den Worten Taten folgen lässt und Rechner, die den Anforderungen nicht genügen, wirklich von Updates ausschliesst – was irgendwie unwahrscheinlich, weil fahrlässig, scheint. (mw)