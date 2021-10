Feature-Update für Windows 10 als ISO erhältlich

(Quelle: Microsoft)

22. Oktober 2021 - Microsoft hat die voraussichtlich finale Version des Herbst-Feature-Updates Windows 10 21H2 für Windows Insiders als ISO-Images zum Download freigegeben.

Microsoft hat ISO-Images des Herbst-Feature-Updates 21H2 von Windows 10 zum Download ins Netz gestellt. Wie der Konzern via Windows Insider Blog bekanntgibt, soll es sich beim jetzt freigegebenen Release mit der Kennung 19044.1288 um den finalen Build für das November-Feature-Update handeln.Derzeit steht das Aktualisierungspaket Teilnehmern des Windows-Insiders-Programms im Release Preview Channel zur Verfügung. Hierfür muss die Update-Suchen-Funktion gestartet werden, worauf das Feature-Update zur Installation angeboten wird. Nach der Installation von Windows 10 21H2 werden die betreffenden Geräte wie gewohnt mit den monatlichen Updates bedient.Wie Microsoft ausserdem anmerkt, ist die neue Deployment-Methode Windows Hello for Business (auch als Cloud Trust bekannt) nach wie vor in der Entwicklung und soll im Rahmen eines künftigen monatlichen Updates für das jetzt frei gegebene November-Update bereitgestellt werden. (rd)