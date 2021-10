Probleme mit Netzwerkdruckern nach Update KB5006670 für Windows 10

(Quelle: Microsoft)

18. Oktober 2021 - Einmal mehr macht ein Windows-Update Probleme. Diesmal handelt es sich um das Update KB5006670 für Windows 10, das das Drucken über ein Netzwerk verhindert.

Windows-10-Nutzer können nach dem Update KB5006670 offenbar ihre Netzwerkdrucker nicht mehr dazu bewegen zu drucken. Wie "Bleeping Computer" schreibt, würden etliche Nutzer im hauseigenen Forum nach dem Aufspielen von besagtem Update über Probleme mit ihren Netzwerkdruckern berichten. Sie erhalten beim Drucken die Fehlermeldungen "0x00000709" oder "Element not found".Wie mehrere Windows-Administratoren im Forum von "Bleeping Computer" erklären, könne das Problem durch die Deinstallation des Updates KB5006670 behoben werden. Es wird vermutet, dass diese neuen Probleme im Zusammenhang mit ähnlichen Druckerproblemen unter Windows 11 stehen ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Womöglich haben sie ihren Ursprung in den Verbesserungen, die Microsoft an den Druckertreibern vorgenommen hat, um die Printingnightmare-Lücke zu schliessen, die von Hackern für Ransomware-Angriffe genutzt wurde. (luc)