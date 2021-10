Nicht alle Pixel-6-Features laufen auf älteren Geräten

(Quelle: Google)

28. Oktober 2021 - Funktionen des Pixel 6 wie Live Translate, die auf ML-Berechnungen durch Googles Tensor-Chip angewiesen sind, lassen sich wohl nicht oder nur auf Umwegen zu älteren Pixel-Modellen portieren.

Es wird wohl nur schwer möglich sein, dass Google alle neuen Funktionen der Pixel-Modelle 6 und 6 Pro auf ältere Pixel-Geräte portieren kann. Einige Funktionen sind auf den von Google selbst entwickelten Tensor-Chip (TPU) angewiesen, der erst in den neuesten Modellen verbaut wird. Ähnlich wie die Neural Engine der Apple-eigenen SoCs dient die TPU der Verarbeitung von Machine-Learning-Algorithmen.Üblicherweise bringt Google zumindest einige Neuerungen der aktuellen Geräte auch auf ältere Pixel-Modelle. Beispiele sind der Astrofotografie-Modus oder das Call Screening. "Android Authority" hat nun von Google erfahren , dass manche Pixel-6-Features mindestens vorerst nicht zu früheren Pixel-Generationen wandern, weil sie eben so, wie sie programmiert sind, nicht ohne Tensor-Chip auskommen. Dazu gehören etwa Live Translate und der Motion Mode. Man wolle zwar so viele neue Funktionen wie möglich auch bestehenden Pixel-Usern zugänglich machen, wenn es technisch möglich sei. Aber es können einige Zeit dauern, bis eine andere Variante entwickelt sei, hat das Magazin von Google erfahren. (ubi)