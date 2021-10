Visual Studio 2022 kommt am 8. November

(Quelle: Microsoft/SITM)

13. Oktober 2021 - Jetzt ist das Release-Datum von Visual Studio 2022 bekannt. Ein voll nutzbarer Release-Kandidat der Entwicklungsumgebung ist bereits verfügbar.

Microsoft hat das Release-Datum von Visual Studio 2022 bekanntgegeben. Die neue Version der Entwicklungsumgebung wird am 8. November 2021 veröffentlicht, was an diesem Tag mit einem virtuellen Launch-Event mit Beginn um 17:30 Uhr Schweizer Zeit gefeiert werden soll. Die neue Visual-Studio-Ausgabe kommt mit einer 64-Bit-Version und unterstützt .NET 6 und C++ 20. Der Core Debugger soll bessere Performance aufweisen, und neu sind in einer Live-Share-Session Text-Chats möglich. Weiter hat Microsoft die Intellicode Engine und die Code-Suche verbessert, ebenso die asynchrone Zusammenarbeit, etwa durch neue Programmlogik für Commits und Pull Requests auf Plattformen wie Github. Die Mac-Version wurde mit einem neuen, MacOS-ähnlicheren User Interface aufgefrischt.Ein Release-Kandidat von Visual Studio 2022 steht bereits zum Download bereit. Er wird beim Erscheinen des Produkts in die Release-Version umgewandelt und eignet sich schon jetzt für die produktive Arbeit. Darüber hinaus gibt es eine Preview-Version mit neuen Features, die noch keine Produktionsreife erlangt haben. (ubi)