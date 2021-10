Offizieller Python-Interpreter jetzt im Microsoft Store erhältlich

(Quelle: Pixabay/blickpixel)

11. Oktober 2021 - Die Python 3.11 Runtime und Interpreter sind ab sofort als Alpha-Version im Microsoft Store verfügbar und können installiert werden.

Python ist eine der beliebtesten Programmiersprachen mit Features wie effizientem High-Level-Datenstrukturen und einem einfachen Ansatz zur objektorientierten Programmierung. Ausserdem lässt sich der Python-Interpreter leicht um neue Funktionen und Datentypen erweitern, die in C oder C++ (oder anderen von C aus aufrufbaren Sprachen) implementiert sind. Python eignet sich so auch als Erweiterungssprache für anpassbare Anwendungen und ist deshalb heutzutage häufiger auf dem Server als auf der Client-Seite zu finden, abgesehen vom Bereich des maschinellen Lernens, wo die Sprache ebenfalls eine sehr breite Anwendung findet.Nun hat die Python Software Foundation die Python 3.11 Runtime und Interpreter im Microsoft Store verfügbar gemacht. Dabei handelt es sich allerdings noch um Alpha-Versionen, laut Python Software Foundation zeichnet sich diese aber besonders durch die folgenden Eigenschaften aus:• Einfach zu installierende Python-Laufzeitumgebung• Unterstützt vom CPython-Kernteam• Möglichkeit Python, Pip und Idle auf dem PATH findenAlle Neuerungen rund um Version 3.11 finden sich online , die Laufzeitumgebung kann an dieser Stelle aus dem Microsoft Store heruntergeladen werden. (swe)