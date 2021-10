Abstürze und Inkompatibilitäten mit Windows 11

(Quelle: Microsoft)

6. Oktober 2021 - Mittlerweile hat Microsoft bestätigt, dass einige Anwendungen wie Virtualbox von Oracle oder Smartbyte von Dell Probleme mit Windows 11 haben. Für Fehler bei der Installation von Windows 11 liegen mittlerweile Workarounds vor.

Mit der Verfügbarkeit von Windows 11 für die breite Masse tauchen jetzt auch Probleme auf. So hat Microsoft mittlerweile drei Anwendungen identifiziert, die im Zusammenspiel mit Windows 11 für Störungen sorgen oder gar nicht genutzt werden können. Wie der Konzern bekanntgibt , wurden Inkompatibilitäten mit den Netzwerk-Anwendungen Killer von Intel sowie Smartbyte von Dell bekannt. Beide Tools sollten eigentlich durch Paket-Priorisierung für mehr Netzwerk-Speed sorgen, doch macht sich im Zusammenspiel mit Windows 11 offenbar der gegenteilige Effekt bemerkbar: Da UDP-Pakete verloren gehen, nimmt die Geschwindigkeit ab. Eine weitere Unstimmigkeit wurde im Zusammenhang mit Oracles Virtualisierungs-Tool Virtualbox bestätigt. Ist auf dem System auch Microsofts Hyper-V oder Windows Hypervisor installiert, lassen sich mit Virtualbox keine VMs starten.Während Microsoft Kompatibilitätsprobleme in der Regel schnell bestätigt, liegen bei den jetzt bekanntgewordenen Installationsfehlern keine Informationen vor. Wie "Neowin" berichtet , soll bei der Windows-11-Installation bei Stand 71 Prozent via Installationsassistent verschiedentlich der Fehlercode 0x8007007f aufgetaucht sein. Wie Meldungen auf "Reddit" verraten, soll hier ein Start mit Administrationsrechten für Abhilfe sorgen. Weitere Installationen werden mit dem Code Ox8COF0830 – ox2W03 abgebrochen, wobei dazu die Meldung "The installation failed in the SAFE_OS phase with an error during INSTALL_UPDATES operation" ausgegeben wird. Hier lässt sich das Problem umschiffen, wenn in den Einstellungen die Entwicklerfunktionen deaktiviert und das Entwicklerpaket deaktiviert wird. Auf "Repair Windows" liegt hierfür eine Anleitung vor. (rd)