Windows 11 ist da

(Quelle: Microsoft)

5. Oktober 2021 - Der offizielle Launch-Termin für Windows 11 ist gekommen. Was aber nicht zwingend heisst, dass man sich das Upgrade von Windows 10 ab heute herunterladen kann.

Die neue Version von Microsofts Betriebssystem, Windows 11, ist bereit und steht damit per sofort zur Verfügung, zumindest in der Theorie. Denn in den FAQ bei Microsoft heisst es, dass der Rollout-Plan für das Upgrade von Windows 10 derzeit noch fertiggestellt werden muss, schliesslich können nicht alle Nutzer das Upgrade gleichzeitig herunterladen. Microsoft rechnet derzeit damit, dass das OS spätestens ab Anfang 2022 für alle Nutzer bereitstehen soll. Man solle sich am besten noch gedulden, bis man von Windows Update entsprechend benachrichtigt werde, wie es auf der Microsoft Homepage heisst.Alternativ kann das OS aber als ISO-File bezogen werden, hier geht es zum Download bei Microsoft.Doch selbst wenn das Upgrade bereitsteht, muss erst noch abgeklärt werden, ob der eigene Rechner dafür befähigt ist. Die Minimalanforderungen für das Upgrade auf Windows 11 gibt Microsoft wie folgt an: Prozessor mit 1 Gigahertz (GHz) oder schneller mit 2 oder mehr Kernen auf einem kompatiblen 64-Bit-Prozessor oder SoC (System on a Chip)• 4 GB RAM• 64 GB oder mehr Speicher• UEFI Systemfirmware• Trusted Platform Module (TPM) Version 2.0• Grafikkarte kompatibel mit DirectX 12 oder höher mit WDDM 2.0-Treiber• 720p-Bildschirm mit einer Diagonale von mehr als 9 Zoll und 8 Bit pro Farbkanal• InternetverbindungAlternativ kann die Kompatibilität mit der Health-Check-App geprüft werden. Hier geht’s direkt zum Download der Applikation Auch sind Geräte mit voreingespieltem Windows 11 in der Pipeline. Diese werden "später in diesem Jahr bei einer breiten Auswahl von Einzelhändlern erhältlich sein. Details folgen", so Microsoft. (win)