Swiss Developer Survey bis Mitte Oktober verlängert

(Quelle: Swiss Made Software)

30. September 2021 - Mit seiner Umfrage in der Schweizer Entwickler-Community will Swiss Made Software auch 2021 herausfinden, was punkto Entwicklungswerkzeuge und -technologien in ist und was nicht. Die Umfrage läuft neu bis Mitte Oktober.

Auch in diesem Jahr führt Swiss Made Software seine Umfrage in der Schweizer Entwickler-Community durch. Dabei geht es um Fragen wie: Welche Technologien sind im Kommen? Welche sollten lieber nicht mehr verwendet werden? Was können Unternehmen tun, um eine produktive Diskussion zu Technologien intern zu fördern?Die Umfrage ist erstmalig in Deutsch, Englisch und Französisch verfügbar und richtet sich an alle Entwickler, die im In- und Ausland für ein Schweizer Unternehmen arbeiten oder in der Schweiz für ein internationales Unternehmen tätig sind. Die Umfrage wurde bis Mitte Oktober verlängert, bereits über 600 Personen haben daran teilgenommen.Wer dies also noch nachholen will, findet die Umfrage an dieser Stelle online . Der Zeitaufwand beträgt rund 20 Minuten. Unter den Teilnehmenden werden zudem folgende Preise verlost: 3 aktuelle iPad Mini oder vergleichbare Android Tablets und 10 Hoodies in schwarz oder weiss mit dem Swiss Dev Logo."Swiss IT Magazine" wird als Medienpartner die wichtigsten Erkenntnisse der Studie ausserdem ebenfalls veröffentlichen – voraussichtlich im November. (swe)