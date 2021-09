Teamviewer Classroom: Lösung für den Bildungssektor

(Quelle: Teamviewer)

28. September 2021 - Mit Teamviewer Classroom bringt das gleichnamige Unternehmen eine neue Lösung auf den Markt, welche die interaktive Zusammenarbeit in Schulen, Universitäten und anderen Bildungseinrichtungen ermöglichen soll.

Die deutsche Software-Schmiede Teamviewer will eigenen Angaben zufolge die Digitalisierung des europäischen Bildungssektors vorantreiben. Hierzu hat das Unternehmen die neue Lösung Teamviewer Classroom vorgestellt, die in Schulen, Universitäten und anderen Bildungseinrichtungen zum Einsatz kommen und die interaktive Zusammenarbeit ermöglichen und fördern soll.Die Lösung ist komplett webbasiert und setzt deshalb lediglich ein Endgerät mit einem Browser voraus. Ausserdem ist sie laut Teamviewer vollständig datenschutzkonform. Damit könnten alle datenschutzrechtlichen Anforderungen der Kultusministerien in Deutschland, wie auch der europäischen Partnerländer, erfüllt werden. Die Lösung soll über einfache Online-Meetings hinausgehen und umfasst beispielsweise das gemeinsame Bearbeiten hochgeladener Dokumente, digitale Tafeln, separate Räume für Gruppenarbeiten sowie die Möglichkeit von Echtzeitumfragen innerhalb der Lerngruppen. Teamviewer Classroom wird in Europa entwickelt und auf eigenen Servern in deutschen Rechenzentren gehostet und betrieben. (luc)