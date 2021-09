Microsoft veröffentlicht aktualisierte PC Health Check App

(Quelle: Microsoft)

21. September 2021 - Windows-Nutzer können ab sofort eine aktualisierte PC Health Check App herunterladen, die mehr Nutzen bieten soll als die vorherigen Versionen.

Windows 11 wird am 5. Oktober erscheinen, das grösste Upgrade für Windows seit sechs Jahren. Microsoft schliesst dabei aber eine grosse Zahl von Geräten vom Upgrade auf Windows 11 aus, weil sie über veraltete Hardware verfügen. Nun hat Microsoft (erneut) seine PC Health Check App veröffentlicht, womit Nutzer abklären können, ob ihr Gerät über die erforderlichen Spezifikationen verfügt, um Windows 11 auszuführen.Bereits im Juni veröffentlichte Microsoft eine erste Version der Health Check App. Aufgrund des negativen Feedbacks von Windows-Insidern zog Microsoft die App aber zurück, um Verbesserungen vorzunehmen ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Ende August veröffentliche Microsoft dann eine aktualisierte Version für Windows Insider, die mehr Nutzen bieten sollte als die vorherigen Versionen der App. Wie "Windows Latest" berichtet , ist die App nun endlich auch für alle Nutzer verfügbar und kann an dieser Stelle heruntergeladen werden. (swe)