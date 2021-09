Administratoren können bald Messages aus Teams-Chats löschen

(Quelle: Microsoft)

8. September 2021 - Schluss mit Off-Topic- und unpassenden Chat-Nachrichten: Ein neues Teams-Feature soll es demnächst ermöglichen, dass Administratoren unerwünschte Meldungen aus dem Chatverlauf entfernen können.

Es soll gelegentlich vorkommen, dass in Text-Chats themenfremde oder unpassende Meldungen zu finden sind, die die seriöse Kommunikation eher stören als fördern. Dem will Microsoft in Teams künftig einen Riegel schieben: Ein neues Feature soll es ermöglichen, dass Chat-Administratoren solche unerwünschten Nachrichten aus dem Chat löschen können. Die Funktionalität ist in der Teams-Roadmap aufgeführt. Sie befindet sich demnach noch in Entwicklung, soll aber noch im September verfügbar werden.Microsoft zielt damit insbesondere auf die Teams-Nutzung in Schulen und anderen Bildungseinrichtungen ab. Das Feature soll aber in sämtlichen Teams-Varianten ausgerollt werden, inklusive die Desktop- und Mobile-Anwendungen. Wie der Chatverlauf nach dem Löschen von Nachrichten genau aussieht, ist bisher nicht bekannt. Um Missverständnisse zu vermeiden, dürfte allerdings angezeigt werden, dass eine Nachricht gelöscht wurde. (ubi)