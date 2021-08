Hintergrundeffekte für die Web-Version von Microsoft Teams kommen im September

(Quelle: Microsoft)

9. August 2021 - Schon bald will Microsoft in der Web-Version von Teams eine Funktion implementieren, die bis anhin der Desktop-App vorenthalten war. Neu soll man auch im Browser Hintergrundeffekte einsetzen können.

Ab September sollen Nutzer der Web-Version von Microsoft Teams über eine neue Funktion verfügen können. Die Rede ist von den Hintergrundeffekten, die bisher der Desktop-App von Teams vorenthalten waren. Dies bestätigt Microsoft in der offiziellen Roadmap zu Teams. Schon bald können also auch bei der Verwendung von Teams in einem Browser eigene Hintergründe und Effekte wie beispielsweise ein unscharfer Hintergrund eingesetzt werden.Ohnehin will Microsoft auch die Desktop-Version von Teams aufdatieren und dabei stärker auf die Verwendung von Webview setzen. Es ist deshalb davon auszugehen, dass sich die Desktop- und die Web-Version von Teams fortan im Funktionsumfang und im Aussehen weiter angleichen werden. (luc)