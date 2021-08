Teams bekommt Quote-Funktion

(Quelle: Microsoft)

11. August 2021 - Wer in Teams auf eine Aussage eines Kollegen antworten wollte, konnte bisher nur hoffen, dass alles richtig verstanden wird. Schon bald soll das Quote-Feature auch in der Desktop-Version von Teams verfügbar sein.

Was für die Mobile-Nutzer der Teams-App schon länger selbstverständlich war, haben die Desktop-User schmerzlich vermisst: Die Zitierfunktion, mit der eine beliebige Nachricht referenziert und im Kontext geantwortet werden kann. Der Microsoft-MVP João Ferreira hat diese in der Teams-2.0-App auf Windows 11 gefunden , wie "Windows Central" berichtet . Es war schon mehrfach durchgesickert, dass die Versionen seiner Office-Suite-Produkte über alle Plattformen vereinheitlicht werden sollen, was offenbar auch bei Teams nun endlich der Fall ist.Mittlerweile wurde das Feature auch in der Roadmap von Teams gefunden, in der Beschreibung heisst es, dass das Feature in 1-zu-1-, Gruppen- und Meeting-Chats verfügbar sein soll. Der Roadmap ist ebenfalls zu entnehmen, dass es bereits in Monatsfrist zum Rollout kommen soll. (win)