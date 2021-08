Neues Design für die Apple Watch

(Quelle: Apple)

30. August 2021 - Die Apple Watch soll ein neues Design bekommen, welches wohl eher der Gestaltung der aktuellen iPhones und iPads entspricht.

Die Apple Watch bekommt ein neues Design der Hardware, wie Mark Gurman von "Bloomberg" herausgefunden hat ( via "The Verge"). So soll Version 7 der Apple Watch flachere Kanten und ein flacheres Display haben, was auch eher dem Design der iPhones und iPads der vergangenen Jahre entsprechen würde (siehe Galerie). Mit 41 respektive 45 Millimeter Gehäusegrösse sollen die Apple Watches ausserdem minimal grösser werden als sie es heute sind (40 und 44 mm).Die Neugestaltung würde dem bisherigen Muster folgen und scheint daher sehr plausibel – das bisher einzige neue Hardware-Design bekam die Uhr mit Version 4, damit bliebe Apple dem Rhythmus eines Redesign alle drei Jahre treu. Die Präsentation der Uhr könnte schon bald stattfinden, vergangenes Jahr hatte Apple diese im September vorgestellt ("Swiss IT Magazine" berichtete ). (win)