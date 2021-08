Preise von Microsoft 365 werden erhöht

(Quelle: Microsoft)

20. August 2021 - Microsoft will die Preise für Microsoft 365 im kommendem Jahr deutlich anheben. Je nach Preisplan steigen die Software-Kosten für Unternehmen um bis zu 20 Prozent.

Per 1. März 2022 wird Microsoft weltweit die Preise der verschiedenen Microsoft-365-Angebote anheben. Wie der Konzern in einem Blog-Beitrag verkündet , fallen die Preiserhöhungen je nach Paket unterschiedlich aus. Am meisten draufhauen will man beim auch hierzulande beliebten Paket Microsoft 365 Business Basic, bei dem die Preise um 20 Prozent von 5 auf 6 Dollar angehoben werden.Es handle sich dabei um die erste substantielle Preissteigerung seit dem Launch von Office 365 vor über einer Dekade. Die Verantwortlichen begründen den Schritt damit, dass im Verlauf der letzten Jahre über 24 neue Applikationen dazugekommen und die Apps mit über 1400 neuen Features angereichert worden seien.Im Detail gestalten sich die Preiserhöhungen bei den einzelnen Preisplänen wie folgt:Microsoft 365 Business Basic: von 5 auf 6 DollarMicrosoft 365 Business Premium: von 20 auf 22 DollarOffice 365 E1: von 8 auf 10 DollarOffice 365 E3: von 20 auf 23 DollarOffice 365 E5: von 35 auf 38 DollarMicrosoft 365 E3: von 32 auf 36 DollarWie sich die Situation hierzulande gestalten wird, ist offen. Wie Microsoft Schweiz auf Anfrage von "Swiss IT Magazine" erklärt, sind die Preisänderungen für den Schweizer Markt noch nicht bekannt. (rd)