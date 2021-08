Windows-365-Testabos momentan nicht erhältlich

(Quelle: Microsoft)

4. August 2021 - Kurz nach dem Launch von Windows 365 muss Microsoft das 30-Tage-Gratistestprogramm pausieren. Der Grund: Kapazitätsprobleme wegen sehr hoher Nachfrage.

Microsoft hat kürzlich sein PC-as-a-Service-Angebot Windows 365 offiziell lanciert ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Neben den zahlungspflichtigen Subscription bot Micosoft zu Beginn auch ein kostenloses Test-Abo für 30 Tage an. Damit ist jetzt temporär Schluss.Die Nachfrage nach der Testversion war offenbar so gross, dass die Kapazitätsgrenze erreicht wurde, wie Microsoft-Manager Scott Manchester in einem Tweet mitteilt: "Wir haben eine unglaubliche Resonanz zu Windows 365 erreicht und müssen das Free-Trial-Programm pausieren, bis wir zusätzliche Kapazität geschaffen haben." Inzwischen wurde dies auf dem offiziellen Twitter-Kanal von Windows 365 bestätigt . Und die Buttons für die Trial-Version sind von der Anmeldeseite verschwunden – man kann nur noch fix bestellen.Laut gewissen Kommentaren auf den Tweet macht das rasche zwischenzeitliche Ende des Gratis-Testprogramms nicht gerade den besten Eindruck. Ein Kommentator hofft, es handle sich nicht um ein Vorzeichen künftiger Kapazitätsprobleme, ein anderer merkt an, das Problem schlage wohl auf die Channel-Partner zurück, und eine dritte Replik lautet schlicht: "Die Cloud ist voll". Wann Windows 365 wieder für 30 Tage getestet werden kann, steht in den Sternen. Wer auf dem Laufenden bleiben will, kann sich hier registrieren. (ubi)