Twitter nimmt aufgrund von Nutzerbeschwerden Änderungen am Design vor

(Quelle: Twitter)

16. August 2021 - Twitter hat seine Plattform unlängst einem Redesign unterzogen, doch manche Nutzer konnten sich gar nicht damit anfreunden, weshalb der Kurznachrichtendienst nun teilweise zurückrudert.

Mit einem Update des Designs wollte Twitter das Nutzererlebnis auf seiner Plattform verbessern. Unter anderem wurde eine neue Schriftart namens Chirp eingeführt, und auch der Folgen-Button wurde angepasst. Doch etliche Nutzer beklagten sich offenbar über das neue Design, denn nun passt Twitter dieses erneut an. Unter anderem wurde bemängelt, dass beim Dark Mode der Folgen-Button weiss blieb, was bei einigen Nutzern zur schnellen Ermüdung der Augen und zu Kopfschmerzen führte.Aus diesem Grund will Twitter nun die Kontraste der Buttons anpassen, um Menschen mit sensorischen Empfindlichkeiten entgegenzukommen, wie die Entwickler via Kurznachricht mitteilen. Und auch mit der neuen Schriftart Chirp gab es unter Windows Probleme, weshalb diese laut einem Tweet der Entwickler überarbeitet werden soll. (luc)