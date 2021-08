Neue Windows-11-Preview mit aufgefrischten Apps

(Quelle: Microsoft)

13. August 2021 - Microsoft hat die jüngste Vorabversion von Windows 11 veröffentlicht, die mit überarbeiteten Versionen des Snipping Tools sowie der Rechner-, Mail- und Kalender-App aufwarten kann.

Microsoft hat mit dem Build 22000.132 eine neue Vorabversion von Windows 11 für die Teilnehmer am Insider-Programm freigegeben. Neben den üblichen Detailverbesserungen und Bug Fixes bringt die Preview auch Updates der Apps Snipping Tool, Rechner, sowie Mail und Kalender.Wie Microsoft via Insider-Blog erläutert, werden in Windows 11 das klassische Snipping Tool wie auch die App Snip & Sketch durch eine neue Snipping Tool App ersetzt. Will man damit einen Screenshot anfertigen, werden gleichzeitig die Tasten Win, Shift und S gedrückt, worauf ein Menü aufgerufen wird, indem sich festlegen lässt, ob der ganze Desktop, das aktive Fenster oder ein Ausschnitt "fotografiert" werden soll. Anschliessend lässt sich das Bild via Snipping Tool, das sich im übrigen auch mit dem Dark Mode versteht, mit Annotationen versehen oder weiter zuschneiden.Überarbeitet wurde auch der Rechner, der gänzlich neu geschrieben wurde. Neben den klassischen Rechenoperationen bietet der neue Calculator auch einen Programmiermodus inklusive Grafikausgabe und ist in der Lage, zwischen über 100 Messeinheiten und Währungen umzurechnen.Last but not least hat Microsoft auch die Anwendungen Mail und Kalender überarbeitet und mit einem neuen optischen Outfit versehen, wobei auch hier neu der Dark Mode unterstützt wird. (rd)