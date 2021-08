Windows-11-Empfehlungen im Startmenü lassen sich möglicherweise ausblenden

(Quelle: "MSpoweruser")

12. August 2021 - Laut einem Windows-Insider könnte es in Windows 11 möglich werden, im Startmenü den Bereich mit Empfehlungen zu Apps und Dokumenten auszuschalten.

Windows 11, erwartet auf den Oktober 2021, ist nach wie vor in stetiger Entwicklung. Es geht allerdings auch das Gerücht, dass das neue OS eigentlich schon fertig sei, obwohl für die Tester erst eine Preview zur Verfügung steht. Änderungsvorschläge sollen es demnach schwer haben, wie "Winfuture" mutmasst Microsoft berücksichtigt das Feedback aus der Testversion aber dennoch, wie ein Beispiel zeigt. Der Bereich "Empfehlungen" im Startmenü (englisch "Recommended"), der neu installierte Apps und kürzlich geöffnete Dokumente präsentiert, ist nämlich nicht bei allen Testern beliebt. Laut dem Bericht hat ein Windows Insider namens henrik_z4 in einem aktuellen Windows-11-Build im für das Startmenü zuständigen Executable StartmenuExperienceHost.exe neue Features entdeckt, darunter eine Option zum Ausblenden der Empfehlungen. Das Deaktivierungs-Feature ist allerdings noch nicht über die Oberfläche zugänglich, ein entsprechender Toggle-Button fehlt bisher in den Einstellungen. (ubi)