Apple veröffentlicht fünfte Developer-Beta von iOS/iPadOS 15

(Quelle: Apple)

11. August 2021 - Entwickler erhalten mit iOS und iPadOS Beta 5 eine Zwischenversion ohne grandiose Neuerungen, aber mit viel zusätzlichem Feinschliff.

Bahnbrechende Neuerungen enthält die soeben veröffentlichte fünfte iOS- und iPadOS-15-Betaversion für Entwickler zwar nicht, aber einige Funktionen wurden rund einen Monat vor dem erwarteten Release feingetunt und verbessert, wie "9to5Mac" berichtet . So hat die Wetter-App ein neues Icon mit verstärktem Tiefeneffekt erhalten, das in dieser Hinsicht nun demjenigen der Maps-App gleicht. Für die Apps Home, Photos und Maps gibt es neue Onboarding-Screens (das sind die beim ersten Start angezeigten "What’s New"-Popups). Und beim Herunterfahren des iPhone kann man angeben, dass es auch nach dem Ausschalten noch auffindbar sein soll.In der neuen iPadOS-Beta lässt sich die Option "Use Large Icons" zur Anzeige grösserer Icons auf dem Startbildschirm und im Dock jetzt passend in den Einstellungen zum Bereich Home Screen & Dock aktivieren – bisher war sie unter Display & Brightness untergebracht. Weitere Änderungen in iOS 15 Beta 5 betreffen das Notification Center, und im App Store wird neu angezeigt, wenn von einer App via Testflight-Programm eine Betaversion installiert ist. Die Reminders-App gibt zudem ausführliche Auskunft über das neue Smart-Lists-Feature. (ubi)