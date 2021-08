Parallels 17 für MacOS 12 und Windows 11 optimiert

(Quelle: Parallels)

10. August 2021 - Das neue Parallels 17 wurde für MacOS 12 Monterey und Windows 11 optimiert. Es kommt mit verbesserter Leistung, einem virtuellen TPM-Chip und neuen Drag-and-Drop-Freatures.

Das neue Release von Parallels in Version 17 kommt mit Unterstützung von MacOS 12 Monterey und Windows 11, wie der Hersteller in einem Blogbeitrag und Youtube-Video (siehe unten) bekannt gibt. Das neue Parallels soll besonders performant sein und sowohl für die neue M1-Architektur wie auch für die Intel-Versionen der Apple-Geräte optimiert worden sein. Der Hersteller verspricht je nach Host System und Betriebssystem Performance-Steigerungen zwischen 25 und 60 Prozent.Auch soll ein virtueller TPM-Chip (Trusted Plattform Module) die Nutzung von Bitlocker und Secureboot auf Windows 10 und 11 ermöglichen, während ein verbesserter Display-Treiber die Reaktionszeit der Nutzeroberfläche verkürzen und grafikintensive Anwendungen wie Games besser machen soll. Neben einigen kleineren Verbesserungen, die im Blogbeitrag von Parallels im Detail einzusehen sind, soll es nun auch möglich sein, Elemente per Drag und Drop zwischen Mac- und Windows-Applikationen zu verschieben. (win)