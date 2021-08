Public Preview des neuen Outlook könnte schon in den nächsten Wochen erscheinen

(Quelle: Microsoft)

9. August 2021 - Es mehren sich die Zeichen dafür, dass Microsoft schon bald eine Public Preview des neuen Outlook für Windows 10 und 11 lancieren wird. Die Vorschau-Version könnte schon in den nächsten Wochen live gehen.

Bereits Anfang Juli liess Journalist Zac Bowden verlauten, Microsoft könnte schon bald eine öffentliche Preview-Version des neuen Outlook veröffentlichen ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Wie nun "Windows Latest" scheibt , dürfte der Launch der öffentlichen Beta-Version tatsächlich imminent sein und in den nächsten Wochen über die Bühne gehen. Grund für diese Annahme liefert ein neues Outlook-Logo von Microsoft , das mit abgerundeten Ecken daherkommt und den gelben Schriftzug "BETA" trägt. Nebst den abgerundeten Ecken im Logo soll Outlook auch eine neue Lade-Animation erhalten.Die aufgefrischte E-Mail-Lösung, die bei Microsoft intern unter dem Projektnamen "Monarch" entwickelt wird und bis anhin noch als "One Outllok" bezeichnet wurde, stellt eine Vereinheitlichung der verschiedenen Outlook-Versionen dar, die momentan für verschiedene Plattformen existieren. Das neue Outlook soll eine App für alle Plattformen sein, sowohl für Windows 10 und 11 als auch für MacOS und das Web. (luc)