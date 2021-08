Microsoft testet Super Duper Secure Mode für den Edge Browser

(Quelle: Microsoft)

5. August 2021 - Microsoft arbeite am sogenannten Super Duper Secure Mode für seinen Browser Edge. Das Feature ist bereits in den Canary-, Dev- und Beta-Versionen erhältlich und deaktiviert den Just in Time Javascript Interpreter.