Google Forms speichert Eingaben

(Quelle: SITM)

4. August 2021 - Mit einer Autosave-Funktion für Google Forms will Google das Ausfüllen von Formularen erleichtern, etwa beim Wechsel zwischen Endgeräten oder im Fall von Unterbrüchen.

Für Umfragen, Quizzes, Anmeldungen, Feedback-Formuare und manches mehr kommt oft Google Forms zum Einsatz. Bisher gingen die gemachten Eingaben jeweils verloren, wenn man aus Versehen das Browserfenster geschlossen hat oder die Internet-Verbindung unterbrochen wurde. Diesem Missstand setzt Google nun ein Ende: Google Forms kommt neu mit einer Autosave-Funktion, wie das Unternehmen in seinen Workspace Updates meldet. Die Funktion wird ab sofort schrittweise für Google-Workspace-Kunden und Inhaber persönlicher Google-Accounts ausgerollt.Demnach werden alle Eingaben automatisch als Entwurf gesichert und ab der letzten Änderung für 30 Tage vorgehalten – beziehungsweise so lange, bis das Formular abgeschickt wurde. Dies gilt, sofern man mit einem Google-Account angemeldet ist. Autosave ermöglicht so auch den Wechsel zwischen Endgeräten, man kann etwa mit dem Ausfüllen auf dem Smartphone beginnen und das Formular auf dem PC vervollständigen und absenden.Wer Formulare erstellt, kann das ansonsten standardmässig aktivierte Autosave-Feature für ein bestimmtes Formular deaktivieren, damit die bereits getätigten Eingaben nicht stören oder ungewollt Daten von früheren Nutzern preisgeben – zum Beispiel bei Formularen, die an öffentlichen Internet-Stationen oder Anmelde-PCs von Veranstaltungen ausgefüllt werden sollen. (ubi)