Meta eröffnet Hardware-Shop

(Quelle: Meta)

26. April 2022 - Kunden von Meta sollen künftig die Möglichkeit haben, die Hardware des Unternehmens und dessen Partner in einem physischen Store zu testen. Dieser wird angeblich in Kalifornien seine Tore öffnen.

Meta will am 9. Mai dieses Jahres auf seinem Campus in Burlingame einen Hardware-Retail-Shop eröffnen, wie "Cnet" schreibt . In dem Store sollen Kunden neben Portal von Meta auch die Virtual Reality Brille Meta Quest 2 und die Smart Glasses Ray-Ban Stories testen können. Um die Produkte, die in dem Shop ausgestellt werden, auch auf der eigenen Website abzubilden, wird Meta dort wohl einen entsprechenden Tab platzieren.Dem Bericht zufolge wird der Shop von Montag bis Freitag jeweils zwischen 11 und 18 Uhr geöffnet sein. Dies soll dem Unternehmen die Möglichkeit geben, erste Erfahrungen zu sammeln und auf deren Basis anschliessend seine Retail-Strategie zu definieren. (af)