Teams kommt demnächst in den Microsoft Store

(Quelle: Microsoft)

22. April 2022 - Mit einer Version, die im Microsoft Store bereitsteht, will Microsoft die Installation von Teams für viele Windows-User vereinfachen. Dies gilt jedoch nicht für Windows-11-Privatnutzer, die sich mit der eingebauten Chat-App in der Taskbar begnügen müssen.

Microsoft hat seine M365-Roadmap kürzlich aktualisiert. Dabei fällt ein Detail besonders auf: Die Conferencing- und Collaboration-App Teams soll künftig auch über den Microsoft Store erhältlich sein. Wörtlich heisst es: "Die Microsoft Teams-App für Arbeit, Schule und Leben wird in Kürze im Microsoft Store zum Download verfügbar sein. Diese App unterstützt Geschäfts-, Schul- und private Konten unter Windows 10 sowie Geschäfts- oder Schulkonten unter Windows 11".Für Privatanwender ist Teams in Windows 11 in Form einer über die Taskbar zugänglichen Chat-App integriert und soll dort als Alternative zu anderen Messaging-Plattformen und Video/Voice-Call-Lösungen dienen – will sagen, die Nutzer möglichst im Microsoft-Universum halten. Die Microsoft-Store-Version von Teams kommt demnach vor allem Windows-10-Usern entgegen. Windows-11-Privatnutzer müssen sich offenbar mit der Taskbar-App begnügen oder die Software wie gehabt von der offiziellen Teams-Webseite herunterladen.Wie die Roadmap weiter verlauten lässt, sollen zwei stark nachgefragte Features in den nächsten Monaten Realität werden: Eine Statusanzeige im Kalender, sodass die Meeting-Zeiten als besetzt angezeigt werden (bisher nur im Outlook- und nicht im Teams-Kalender verfügbar) und die Möglichkeit, den Together Mode für alle Meeting-Teilnehmer als Standardeinstellung festzulegen. (ubi)