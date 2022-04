Post stellt Kundenlogin bis 2023 komplett auf SwissID um

(Quelle: Die Post)

11. April 2022 - Die Kunden der Schweizerischen Post werden sich per 2023 nur noch via SwissID im Online-Kundenbereich einloggen können. Kunden mit einem bestehenden Kundenlogin werden ab Juni zum Wechsel aufgefordert.

Die Schweizerische Post stellt das Kundenlogin per 2023 zu Gunsten der SwissID ein. Um diesen Schritt vorzubereiten können sich Kunden und Kundinnen, die neu ein Post-Benutzerkonto eröffnen, nur noch via SwissID für den Online-Kundenbereich registrieren. Roberto Cirillo, Konzernleiter der Post, sagt dazu: "Wir wollen auch in der digitalen Welt eine vertrauenswürdige Partnerin sein. Unser höchstes Gebot ist, unseren Kundinnen und Kunden Vertraulichkeit und Sicherheit zu gewährleisten – und dies in Anwendungen, die gleichzeitig einfach sind. Deshalb ist es ein logischer Schritt, dass die Post künftig auf die SwissID als Login-Lösung setzt."Die Login-Lösung soll einer Mitteilung zufolge bereits von 1,7 Millionen Kundinnen und Kunden genutzt werden. Die übrigen 2,7 Millionen Nutzer werden ab Juni dieses Jahres gestaffelt über die Login-Umstellung informiert. Sie haben anschliessend 40 Tage Zeit, um den Wechsel selbständig vorzunehmen. (af)