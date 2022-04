Update von Apple Studio Display macht Probleme

(Quelle: Apple)

11. April 2022 - Einige Nutzer, die das aktuellste Betriebssystem-Update auf ihren Apple-Monitor Studio Display aufspielen wollen, berichten von einer Fehlermeldung. Sie werden dazu aufgefordert, den Bildschirm in die Reparatur zu bringen.

Apples Monitor Studio Display, der im März vorgestellt wurde , soll beim aktuellen Betriebssystem-Update bocken. Dies berichtet «Golem» unter Berufung auf die Support-Foren des Herstellers. Demnach erhalten einige Nutzer beim Versuch, die Aktualisierung aufzuspielen die Fehlermeldung, dass das Firmware-Update nicht abgeschlossen werden konnte und sie es in einer Stunde erneut versuchen sollen. Bestehe das Problem weiterhin, sollen sie sich an einen autorisierten Apple Service Provider wenden. Ein Nutzer soll von gar dazu aufgefordert worden sein, sein Display reparieren zu lassen.Das Problem soll dem Bericht zufolge vom verbauten A13-SoC und der angepassten iOS-Version herrühren. Ersterer ist für die Raumklangwiedergabe und die Ansteuerung der Webcam zuständig. Ob das Update die Probleme mit letzterer ("Swiss IT Magazine berichtete ") beheben soll, ist unklar. (af)