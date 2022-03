Apple stellt Mac Studio und Studio Display vor

(Quelle: Apple)

9. März 2022 - Apple hat mit dem Mac Studio einen neuen Rechner-Typ vorgestellt, der dank neuem M1 Ultra SoC Performance en masse liefert. Passend dazu wurde auch ein neues Display lanciert. Sowohl Desktop wie Monitor haben allerdings ihren Preis.

Die Gerüchte haben sich bewahrheitet Apple baut sein Rechner-Portfolio um den Mac Studio aus. Dabei handelt es sich um einen Desktop, dessen Gehäuse ungefähr so gross ist wie zwei aufeinander gestapelte Mac Mini, der leistungsmässig aber selbst den aktuellen Mac Pro in den Schatten stellen soll. Möglich macht dies Apples neuestes SoC M1 Ultra. Grundlage für den M1 Ultra sind laut Apple zwei M1 Max Chips, die mit Hilfe der Technologie Ultrafusion zusammengefügt werden, so dass der M1 Ultra sich wie ein Chip verhält. Er bietet somit bis zu 20 CPU Cores und 64 GPU Cores sowie eine 32 Core Neural Engine, was jeweils doppelt so viel ist wie der M1 Max, und er kann mit bis zu 128 GB Arbeitsspeicher konfiguriert werden.Der Mac Studio ist wahlweise mit dem M1 Max oder M1 Ultra SoC erhältlich. Mit dem M1 Max soll er bis zu 50 Prozent schneller sein als ein Mac Pro mit 16-Core-Xeon, mit dem M1 Ultra bis zu 90 Prozent. Ausserdem soll der Mac Studio mit M1 Ultra über eine bis zu 3,8 Mal schnellere CPU-Leistung und 4,5 Mal mehr Grafikleistung als der schnellste 27-Zoll-iMac mit 10-Core-Prozessor verfügen sowie bis zu 60 Prozent mehr CPU-Leistung als der 28-Core Mac Pro liefern und bei der Videotranskribierung bis zu 5,6 Mal schneller sein. Laut Apple ist die Version mit dem M1 Ultra auch in der Lage, bis zu 18 Streams in 8K ProRes-422-Video wiedergeben zu können.Bestückt mit dem M1 Max kann der Mac Studio mit bis zu 64 GB RAM ausgestattet werden, mit dem M1 Ultra finden die erwähnten 128 GB Platz. An der Rückseite des Rechners finden sich vier Thunderbolt-4-Anschlüsse, ein 10 Gbit Ethernet Port, zwei USB-A-Anschlüsse, ein HDMI-Anschluss und eine Pro-Audio-Buchse. Ebenfalls an Bord sind WiFi 6 und Bluetooth 5.0. Vorne finde sich zwei USB-C-Anschlüsse, die bei der M1-Max-Version bis 10 Gbit/s (USB 3) und bei der M1-Ultra-Version bis zu 40 Gbit/s (Thunderbolt 4) unterstützen. Ebenfalls geboten wird ein SD-Card-Slot. Versprochen wird für den Rechner zudem umfangreiche Display-Unterstützung, angehängt werden können bis zu vier Pro Display XDRs plus ein 4K-TV.