Apple lädt am 8. März zur Produktevorstellung

(Quelle: Apple)

3. März 2022 - Am 8. März wird Apple neue Hardware vorstellen. Der Konzern hat eine entsprechende Einladung mit dem Vermerk "Unsere Vorstellung von Performance" verschickt.

Apple hat für den 8. März zum Special Event geladen. Man darf mit ziemlicher Sicherheit davon ausgehen, dass der Konzern an diesem Online-Event neue Hardware vorstellen wird. Die Einladung zum Event wird vom Vermerk "Unsere Vorstellung von Performance" geziert. Ausserdem wird die Einladung von einem Apple Logo in fünf Farben geziert, was auf mögliche Gerätefarben schliessen lassen kann.Allgemein wird damit gerechnet, dass Apple die dritte Auflage seines Einsteiger-Smartphones iPhone SE vorstellen wird. Dieses soll gegenüber dem aktuellen Modell weitgehend unverändert bezüglich Design sein, aber mit dem neuesten A15 Chip sowie 5G bestückt werden. Ebenfalls spekuliert wird über eine Neuauflage des iPad Air, das ebenfalls mit aktuellen Chips und 5G bestückt sein wird. Allenfalls könnte Apple auch den M2 Chip vorstellen, seine dritte eigene CPU/GPU nach dem M1 und dem M1 Max. Möglich, dass Apple passend dazu auch neue Macs vorstellen wird, allerdings gehen die Insider-Meinungen hierzu auseinander.Erwartet wird hingegen, dass Apple iOS 15.4 zu diesem Datum veröffentlichen wird, womit das Entsperren mittels Face ID auch dann möglich wird, wenn man eine Maske trägt – eine Funktion, die angesichts der aktuellen Pandemie-Situation zumindest hierzulande etwas spät scheint. (mw)