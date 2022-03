Twitter bringt Timeline wieder zurück

(Quelle: Twitter)

15. März 2022 - Nachdem Twitter auf iOS vor einigen Tagen die chronologische Timeline durch einen algorithmischen Feed ersetzt hatte, rudert das Unternehmen wieder zurück.

"We heard you", schreibt Twitter auf – nun ja – Twitter , und geht damit auf Proteste der Nutzer ein. Diese haben sich wenig erfreut gezeigt ob der jüngsten Änderung in der Default-Darstellung des Feeds auf iOS. Vor einigen Tagen nämlich hatte Twitter eingeführt, dass die Timeline in zwei Tabs aufgeteilt wird und das in der Standard-Ansicht die relevantesten Tweets basierend auf einem Algorithmus angezeigt werden. Wer den chronologischen Feed sehen wollte, musste swipen.Nun aber rudert Twitter zurück und erklärt, man habe auf die chronologische Timeline zurückgewechselt und die Tabs auf iOS deaktiviert, um zu prüfen, welche Optionen sonst noch möglich sind. Für Android und den Web Client wurde die Neuerung noch gar nicht eingeführt. (mw)