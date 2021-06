Red Hat Enterprise Linux im SAP Store verfügbar

(Quelle: Netcloud)

7. Juni 2021 - Red Hat gibt bekannt, dass Red Hat Enterprise Linux ab sofort im SAP Store erhältlich ist, dem digitalen Marktplatz für SAP-Angebote.

Red Hat hat verkündet, dass Red Hat Enterprise Linux auf dem digitalen Marktplatz SAP Store verfügbar ist, der SAP-Angebote und komplementäre Lösungen von SAP-Partnern bereitstellt.Im SAP Store stehen neu auch die Red Hat Enterprise Linux for SAP Solutions zur Verfügung. Red Hat Enterprise Linux for SAP Solutions ist für SAP-Software-Umgebungen optimiert, einschliesslich SAP HANA und SAP S/4HANA. Über den SAP Store können Kunden Red Hat Enterprise Linux for SAP Solutions zudem auch testen.Red Hat Enterprise Linux for SAP Solutions umfasst Red Hat Insights und Red Hat Smart Management. Zudem beinhaltet die offene Linux-Plattform auch Red Hat System Roles for SAP , eine Sammlung von Ansible-gestützten Modulen, die IT-Teams bei der Bereitstellung von Umgebungen für spezifische Benutzeranforderungen unterstützen. (swe)