Firefox 89 im neuen Design zum Download bereit

(Quelle: SITM)

1. Juni 2021 - Mozilla hat nach ausgiebigen Tests die Version 89 von Firefox vom Stapel gelassen. Mit dem Release bekommt der Browser ein neues Design.

Firefox ist in der Version 89 verfügbar. Allerdings bekommt man den Release noch nicht (überall) über die integrierte Update-Version, sondern muss die aktuellste Version manuell herunterladen – beispielsweise aus der Freeware-Library von "Swiss IT Magazine".Mit Version 89 verpasst Mozilla Firefox eine neue Optik, die den Browser modernen auf aufgeräumter wirken lassen soll ("Swiss IT Magazine" berichtete ). So wurde sowohl die Menüleiste wie auch die Kopfleiste überarbeitet, Ecken wurden abgerundet oder Favoriten und Lesezeichen in die URL-Leiste verlegt. Die neue Oberfläche, die den Namen Proton trägt, soll die Verwendung von Firefox auf unterschiedlichen Plattformen zudem vereinfachen, indem bei aktivierter Tab-Synchronisation diese prominenter platziert werden. Zudem wurden die verfügbaren Themes aktualisiertNebst der neuen Optik ist davon auszugehen, dass auch Sicherheitslücken geschlossen wurden, allerdings wurden die Release Notes noch nicht veröffentlicht. (mw)