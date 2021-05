Windows-10-Mai-Update steht bereit

(Quelle: SITM)

20. Mai 2021 - Microsoft hat die Verfügbarkeit der Version 21H1 von Windows 10 bekanntgegeben. Die Auslieferung erfolgt allerdings gestaffelt über die kommenden Wochen hinweg.

Microsoft hat via Blog bekannt gegeben , dass Windows 10 Version 21H1 für die Allgemeinheit verfügbar ist. Das Mai-Update, das vor allem Verbesserungen in den Bereichen Sicherheit, Remote Access und Qualität bringt und kaum neue Funktionen beinhaltet, wird ab sofort schrittweise ausgerollt. Dabei hat sich Microsoft allerdings für eine gedrosselte Auslieferung entschieden.Wie es im Blog heisst, steht das Update zum Start nur für ausgewählte, kompatible Maschinen bereit, auf denen bereits Windows 10 Version 2004 (oder neuer) läuft und die aktiv nach dem Update suchen. Dies kann man via "Einstellungen", "Update&Security", "Windows Update" und "Nach Updates suchen" tun. Auf solchen Rechnern soll das Update keine grosse Sache sein und den üblichen monatlichen Security- und Patch-Updates entsprechen, so Microsoft.In den kommenden Wochen soll das Update dann auf weitere Rechner ausgerollt werden, wobei Microsoft erklärt, dass Windows 10 21H1 für Maschinen, auf denen Kompatibilitätsprobleme auftauchen könnten, noch zurückgehalten wird, bis diese mit Sicherheit aus dem Weg geräumt seien.Microsoft verspricht für das Mai 2021 Update 18 Monate lang Service und Support, und für Unternehmenskunden ist der Release via Windows Server Update Services erhältlich. (mw)