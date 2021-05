So zufrieden sind Schweizer KMU mit ihrer Fibu-Lösung

So zufrieden sind Schweizer KMU mit ihrer Fibu-Lösung

(Quelle: Pixabay)

20. Mai 2021 - 62,5 Prozent der Schweizer KMU geben an, mit ihrer Fibu-Lösung "sehr zufrieden" zu sein. Bei jedem zehnten Unternehmen steht in den kommenden zwei Jahre eine Migration an.





Die Fülle der Antworten auf die erste Frage – "Auf welchen Fibu-Hersteller setzen Sie respektive Ihr Treuhänder?" – unterstreicht die schiere Vielfalt an Lösungen in der Schweiz. Beinahe 50 verschiedene Fibu-Hersteller wurden genannt, viele davon nur einmal. Nur gerade vier Hersteller erreichten eine zweistellige Prozentzahl an Nennungen – Sage, Vom 26. Februar bis am 5. April 2021 fragte "Swiss IT Magazine" seine Leser via Online-Umfrage, welche Finanzbuchhaltungslösung (Fibu) in ihrem KMU genutzt wird. Ausserdem wollten wir wissen, wie zufrieden die Umfrageteilnehmer mit ihrem Fibu-Hersteller sind. Und schliesslich interessierte uns, ob bei den Befragten ein Fibu-Migrationsprojekt ansteht – sei es mit dem aktuellen Hersteller in die Cloud, ein Wechsel der Lösung On-Premise, oder ein Wechsel der Lösung, weil in die Cloud migriert wird. Insgesamt haben 296 Teilnehmer an der Umfrage mitgemacht, womit wir natürlich weit von repräsentativen Ergebnissen entfernt sind. Nichtsdestotrotz lassen die gesammelten Antworten einige spannende Rückschlüsse zu und zeigen gewisse Tendenzen.Die Fülle der Antworten auf die erste Frage – "Auf welchen Fibu-Hersteller setzen Sie respektive Ihr Treuhänder?" – unterstreicht die schiere Vielfalt an Lösungen in der Schweiz. Beinahe 50 verschiedene Fibu-Hersteller wurden genannt, viele davon nur einmal. Nur gerade vier Hersteller erreichten eine zweistellige Prozentzahl an Nennungen – Abacus Europa3000 und Bexio . Ebenfalls relativ häufig genannt wurden ­ausserdem Banana, Proffix Selectline , Comatic sowie Run my Accounts . Rund ein Dutzend Umfrageteilnehmer gab zudem an, eine Eigenentwicklung zu nutzen.

(Quelle: SITM) (Quelle: SITM) (Quelle: SITM) (Quelle: Pixabay)

Wer ist wie zufrieden?