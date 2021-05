Neue falt- und rollbare Displays von Samsung

(Quelle: Samsung Display)

17. Mai 2021 - Im Rahmen der Display Week 2021 zeigt Samsung die neuesten Entwicklungen im Bereich der falt- und rollbaren Displays.

Samsung Display hat im Rahmen des Events Display Week 2021 neue Prototypen für falt- und rollbare Screens präsentiert und dazu eine Under Panel Camera vorgestellt, wie "Sammobile" berichtet . Das erste Screen-Modell ist dahingehend einzigartig, dass es sich zwei Mal in einer Z-artigen Form falten lässt. Doppelt gefaltet ähnelt es in Nutzung und Form einem Smartphone, während es voll ausgeklappt als 7,2-Zoll-Tablet genutzt werden kann. Weiter stellt der Hersteller ein rollbares Display vor, das damit auf einen Falz im Display verzichtet. Dieser hatte beim ersten Klapp-Handy von Samsung , dem Galaxy Fold, zu erheblichen Ärger geführt ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Mit dem rollbaren Display könnte diesem Problem künftig gänzlich ausgewichen werden.