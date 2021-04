Microsoft schaltet Cortana auf iOS und Android stumm

(Quelle: Microsoft)

6. April 2021 - Microsofts mobile Version von Cortana wird nach und nach nicht mehr für Android und iOS zur Verfügung stehen, da der Konzern beschlossen hat, den langjährigen Einsatz der virtuellen Assistentin auf mobilen Geräten zu beenden.

Microsoft schaltet seine Cortana-Apps für iOS und Android nach und nach ab. Dies ist der jüngste Schritt in einer Reihe von Massnahmen zur Beendigung der Unterstützung für Cortana auf mehreren Geräten, einschliesslich der Microsoft-eigenen Surface Headphones. Die Cortana-App für iOS und Android wird nicht mehr unterstützt, und Microsoft hat sie sowohl aus dem App Store als auch aus dem Play Store von Google entfernt."Wie wir im Juli angekündigt haben, werden wir bald den Support für die Cortana-App auf Android und iOS beenden, da Cortana seine Entwicklung als Produktivitätsassistent fortsetzt", heisst es in einer Support-Notiz von Microsoft , die von" Macrumors" entdeckt wurde . "Ab dem 31. März 2021 werden die von Ihnen erstellten Cortana-Inhalte – wie Erinnerungen und Listen – nicht mehr in der mobilen Cortana-App funktionieren, können aber weiterhin über Cortana in Windows aufgerufen werden." Cortana-Erinnerungen, -Listen und -Aufgaben sind jetzt stattdessen in der Microsoft To Do-App verfügbar.