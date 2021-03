Windows-10-Patch löst nicht alle Druckerprobleme

(Quelle: Microsoft)

19. März 2021 - Microsoft hat für die durch das März-Update verursachten Druckerprobleme mittlerweile einen Patch veröffentlicht. Allerding vermag dieser nicht in allen Fällen zu helfen.

Vergangene Woche hat Microsoft im Rahmen der allmonatlichen Patch-Auslieferung ein fehlerhaftes Update für Windows 10 mit der Kennung KB5000802 veröffentlicht, das beim Drucken für Abstürze inklusive Blue Screen of Death führte ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Diese Woche hat der Softwarekonzern nun den ausserplanmässigen Patch KB5001567 ausgeliefert, der besagtes Druckerproblem aus der Welt räumen soll.Doch wie sich aus diversen Anwendermeldungen schliessen lässt, ist das jüngste Update ebenfalls nicht über alle Zweifel erhaben und erfüllt seinen Zweck offenbar nur teilweise. Wie Günther Born in seinem Blog berichtet , lassen sich die Probleme bei manchen Systemen auch nach der Installation des jüngsten Patches nicht aus der Welt schaffen und nach wie vor sind Blue Screens die Folge.Des weiteren wurde bekannt, dass Microsofts März-Update auch für Probleme beim Grafikdruck sorgen, ein Fakt, der von Microsoft mittlerweile bestätigt wurde. Ob Microsoft einen Patch für den Patch veröffentlichen wird, ist ungewiss. (rd)