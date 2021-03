Versteckter Expertenmodus in Chrome OS

(Quelle: Chromeunboxed)

18. März 2021 - Über einen verborgenen Expertenmodus lassen sich in Chrome OS verschiedene zusätzliche Funktionen rund um die Kamera aktivieren.

Googles Chrome OS ist kürzlich in Version 89 erschienen, die viele neue Funktionen enthält und das 10-jährige Bestehen der Plattform feiert. Neben der Benutzeroberfläche und dem Funktionsumfang wurde auch die Kamera-App verbessert. Zudem verfügt die neue Version über einen versteckten Expertenmodus, mit dem auf einige zusätzliche Funktionen zugegriffen werden kann.Die Kamera-App von Chrome OS hat gerade erst einen QR-Scanner und eine Galerie-Funktion erhalten, wurde aber bereits weiter verbessert: Über den Expertenmodus, den Robby Payne von "Chromeunboxed" entdeckt hat , können in der Canary-Version des Betriebssystems eine Reihe von experimentellen Funktionen ausprobiert werden.In diesem Modus kann etwa das Kamerabild auf eine Weise geschwenkt, geneigt und gezoomt werden, wie es mit der normalen Chrome-OS-Kamera nicht möglich ist. Dabei können verschiedene Schieberegler verwendet werden, um mit Änderungen im Bild zu experimentieren. Es handelt sich dabei aber nicht um eine Oberfläche für Endanwender, sondern ist (noch) zum Experimentieren gedacht.Die Kamera-App verfügt zudem über eine Gesichtserkennungsfunktion, die einen Rahmen um das Gesicht des Benutzers anzeigt. Der Rahmen verfügt ausserdem über einen Zähler, der die Anzahl der Gesichter im Bild angibt. Zusammen mit den oben genannten Funktionen wird es in Zukunft möglich sein, automatisch auf ein oder mehrere Gesichter zu fokussieren, ähnlich wie in Video-Chat-Anwendungen.Die letzte neue Funktion ist die Möglichkeit, Videoparameter wie die Bitrate zu ändern. Auch hier handelt es sich um Einstellungen, die dem Endbenutzer wahrscheinlich nicht angeboten werden oder tief in den Einstellungen versteckt sind. Zusätzlich zu den Einstellungen können bei der Videoaufnahme drei verschiedene Profile gewählt werden. (swe)