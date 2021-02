Google testet Dark Mode in der Suche

(Quelle: "9to5Google")

11. Februar 2021 - Google ist derzeit mit A/B-Tests bezüglich Dark Mode bei der Google Suche auf dem Desktop beschäftigt. Wann das dunkle Layout eingeführt wird, ist noch offen.

Google arbeitet daran, seiner Suche auf dem Desktop einen optionalen Dark Mode zu verpassen. Laut einem Bericht von "9to5Google" führt der Suchgigant diesbezüglich im Moment A/B-Tests durch. Wie die Plattform schreibt, wird der dunkle Suchmodus dann sichtbar, wenn man ein Inkognito-Fenster in Chrome startet. Allerdings scheint dies bislang nur bei Usern mit einer US-IP-Adresse zu klappen. Bei diesen Usern poppt dann eine Nachricht auf, die erklärt, dass ein Dark Theme verfügbar ist. In den Einstellungen soll ausserdem definiert werden können, dass sich die Einstellung des Dark Theme an den Systemsettings orientiert.Abgesehen vom dunklen Hintergrund soll das Dark Theme keine Änderung im Design oder im Gesamtaussehen der Google Suche bringen. "9to5Google" schreibt auch, dass der Dark Mode noch nicht auf allen Seiten funktioniert. Entsprechend ist davon auszugehen, dass der breite Roll-out der Suche im Dark Mode noch etwas auf sich warten lässt. (mw)