Office Insider für iOS mit neuen Features

(Quelle: Microsoft)

8. Februar 2021 - In der neuen Preview-Version von Office for iOS können sich Benutzer neben Outlook-Themes neu auch das Wetter im Kalender anzeigen lassen.

Microsoft hat eine neue Vorab-Version für Office for iOS veröffentlicht und stellt eine Reihe neuer Features für die Mobile-Version für Apple-Geräte der Office-Suite vor. Für Word, Excel und Powerpoint gibt es neu Support für 3D-Modelle, mit denen in den Anwendungen nun interagiert werden kann. Weiter gibt es einige Updates für Outlook. Im Car Mode schaltet sich etwa eine sichere Vollbildoberfläche ein, die im Auto-Play-Modus aktiviert wird. Auch ist der Wetterdienst für die Kalenderfunktion von Outlook neu verfügbar und kann in den Outlook-Einstellungen aktiviert werden. Und zuletzt gibt es noch neue Themes für Outlook, womit die Mail-App nach Belieben in verschiedenen Farben auf die eigenen Bedürfnisse angepasst werden kann. Die Einstellung ist unter dem Menüpunkt Appearance in den Einstellungen verfügbar.Mehr Details zu den Änderungen gibt es im Changelog direkt bei Microsoft . (win)