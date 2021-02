(Quelle: Google)

1. Februar 2021 - Apple hat den Passwort-Manager iCloud Passwords als Extension für Google Chrome verfügbar gemacht.

Apple hat ohne grosse Ankündigungen den Passwort-Manger iCloud Passwords für Chrome verfügbar gemacht, wie "9to5google" berichtet . Die Extension für den Chrome-Browser kann damit auf die Passwort-Datenbank in der Cloud zugreifen, was die Einsicht und Nutzung aller mit dem Passwort-Manager gesetzten Zugängen auf Chrome ermöglicht. Neue in Chrome erstellte oder zufällig generierte Passwörter werden ihrerseits natürlich auch wieder ins Cloud-Profil synchronisiert. Im Anschluss sind die Passwörter auf allen kompatiblen Geräten wie iPhones, iPads und Macs verfügbar.Die Extension kann entweder auf iCloud aktiviert oder unter diesem Link (nur im Chrome Browser) heruntergeladen werden. (win)