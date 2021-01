Teamviewer Meeting wird für alle gratis

(Quelle: Teamviewer)

15. Januar 2021 - Die Videokonferenzlösung Teamviewer Meeting kann per sofort von allen kostenlos verwendet werden. Dazu soll das Tool in die Remote-Access-Anwendung Teamviewer integriert werden.

Remote-Access-Spezialist Teamviewer , bekannt durch die gleichnamige Fernsteuerungslösung, hat bekanntgegeben, dass seine Videokonferenzlösung Teamviewer Meeting sowohl im privaten als auch im kommerziellen Einsatz kostenlos genutzt werden darf. In der Gratis-Version werden 5 Teilnehmer, in der Abo-Version werden deren 10 unterstützt. Dazu wurde die Integration von Teamviewer Meeting in den Teamviewer-Client bekanntgeben, womit sich Konferenzen per Mausklick direkt aus dem Client starten lassen.Teamviewer Meeting wurde kürzlich umbenannt und trug davor die Bezeichnung Blizz. Das Tool ermöglicht verschlüsselte Videokonferenzen in HD-Qualität und kommt auch mit 4K-Multimonitor-Screensharing zurecht. Weitere Funktionen betreffen das Sperren laufender Meetings, Passwortschutz oder Outlook-Integration für Termine. Ebenfalls vorhanden ist eine Aufzeichnungsfunktion für Konferenzen.Die Standalone-Version von Teamviewer Meeting steht in unserer Freeware-Library zum Download zur Verfügung. (rd)