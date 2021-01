Whatsapp in Zukunft auf mehreren Geräten nutzbar

(Quelle: PIxabay/Webster2703)

6. Januar 2021 - Eine soeben eingereichte Betaversion von Whatsapp für Android lässt darauf schliessen, dass der Messaging-Dienst künftig mit einem Account auf mehreren Geräten genutzt werden kann.

Facebook plant, seinen Messaging-Dienst Whatsapp inskünftig mit dem gleichen Account auf mehreren Geräten verfügbar zu machen – gerüchteweise ist davon seit längerem die Rede («Swiss IT Magazine» berichtete ). Mit einer kürzlich eingereichten Betaversion von Whatsapp für Android untermauert der Anbieter diese Vermutung. Als Haupt-Feature der Android-Version 2.21.1.1 von Whatsapp wird nämlich «Multi-Device beta» angegeben.Das Multi-Device-Feature soll gemäss "wabetainfo.com" so funktionieren, dass man sich mit einem Whatsapp-Account auf mehreren Geräten gleichzeitig anmelden kann, ohne dass dabei das Hauptgerät eine Internet-Verbindung benötigt beziehungsweise mit Whatsapp Web verbunden sein muss. Die neue Version mit Multi-Device-Option ist allerdings noch nicht verfügbar. Man arbeite daran, interessierten Nutzern eine entsprechende Beta zur Verfügung zu stellen – ein konkreter Termin wird jedoch nicht genannt. Die neue Funktionalität wird sich dann in den Einstellungen auf Whatsapp Web aktivieren lassen. (ubi)