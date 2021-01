Samsung bestätigt S21-Launch-Event am 14. Januar

(Quelle: Samsung)

4. Januar 2021 - Nun ist es offiziell: Samsung wird am 14. Januar 2021 die neue Galaxy-S21-Reihe vorstellen. Das Gerät soll damit schon bald in drei verschiedenen Ausführungen zu haben sein.

Mit einem Promo-Video läutet Samsung das Jahr für eine neue Flaggschiff-Gerätereihe mit dem Namen Galaxy S21 ein. Unter dem Titel "Welcome to the Everyday Epic" (zu Deutsch etwa "Willkommen zum alltäglichen Grossartigen") wird das Datum für den Galaxy Unpacked Event in Aussicht gestellt: Der 14. Januar 2021. Auf dem verschwommenen Bild auf dem Video wird dazu einzig ein sich drehendes Kameramodul eines Smartphones gezeigt, das im Prinzip identisch mit den gelakten Renders des S21-Designs ist ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Es ist damit davon auszugehen, dass an diesem Datum die neue Reihe vorgestellt werden wird.Somit steht das neue Samsung-Flaggschiff in den Startlöchern und wird aller Voraussicht nach in den drei Versionen Galaxy S21, S21 Plus und S21 Ultra erscheinen. Über die Spezifikationen des neuen Gerätes wurde, wie es bei Samsung-Launches mittlerweile fast üblich ist, mehrfach geleaked und massenhaft gemutmasst, hier und hier finden sich die jüngsten Gerüchte zur Ausstattung. (win)