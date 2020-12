Teams-Geräuschunterdrückung bald auch für Macs und Mobile Apps

(Quelle: Microsoft)

18. Dezember 2020 - Nachdem Microsoft die Geräuschunterdrückung in Teams für die Windows-Desktop-Version vorgestellt hat, wurde jetzt auch eine Implementierung in die Mac-Version sowie die Mobile Apps angekündigt.

Vergangenen Monat hat Microsoft eine Funktion zur Unterdrückung von Hintergrundgeräuschen für Teams vorgestellt ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Zum damaligen Zeitpunkt stand die auf Künstlicher Intelligenz basierte Funktion ausschliesslich in der Windows-Desktop-App zur Verfügung und sollte Störgeräusche wie Papierrascheln oder bellende Hunde aus dem Audio-Stream herausfiltern. Wie Microsoft jetzt im Teams Blog ankündigt, will man die Geräuschunterdrückung nun auch in die Mac-Version von Teams integrieren und auch die mobilen Anwendungen sollen damit ausgestattet werden. Die Entwicklerteams arbeiten derzeit an der Implementierung, ein konkreter Release-Termin wird nicht genannt.Dafür gewährt Microsoft Einblicke in die Art und Weise, wie die Geräusche via Machine Learning herausgefiltert werden. So wurden die Modelle mit 760 Stunden Sprachaufnahmen und mit 180 Stunden Geräuschdaten gefüttert. Bei den Sprachdaten wurden etwa zu gleichen Teilen männliche und weibliche Stimmen aus über 10 Sprachen genutzt. Die Geräusche stammten derweil aus den unterschiedlichsten Szenarien, die vom Tastaturtippen über die Toilettenspülung bis zum Schnarchgeräusch reichten. Sodann wurden die ML-Modelle anhand von 3000 echten Raumumgebungen sowie von 115'000 synthetischen Räumen trainiert, um zwischen Sprache und Hintergrundgeräusch unterscheiden zu können. (rd)