Swisscom und Ericsson realisieren ersten 5G-Standalone-Anruf in der Schweiz

(Quelle: Swisscom)

18. Dezember 2020 - Mit der Realisierung eines 5G-Standalone-Daten- und Sprachanrufes in der Schweiz haben Swisscom und Ericsson eine wichtige Etappe bei der landesweiten 5G-Einführung und der vollen Ausreizung der Technologie geschafft.

Telekommunikationsriese Swisscom hat in Zusammenarbeit mit dem 5G-Technologiepartner Ericssson einen wichtigen Schritt bei der Einführung von 5G in der Schweiz geschafft. Wie die Unternehmen mitteilen, ist es gelungen, über ein kommerzielles 5G-Netz in Bern einen Standalone- Daten- und Sprachanruf durchzuführen.Derzeit werden in Europa die meisten 5G-Live-Netze im sogenannten 5G-Non-Standalone-Modus betreiben. Hierbei resultieren höhere Datenraten, während die Signalisierung durch das zugrundeliegende 4G-Netz unterstützt wird. Es wird erwartete, dass der Grossteil der aktuellen 5G-Non-Standalone-Implementierungen auf den 5G-Standalone-Modus umgestellt werden, da dieser noch schnellere Verbindungszeiten einen einen sofortigen Zugriff auf die volle 5G-Bandbreite bietet. Die 5G-Standalone-Architektur soll laut Swisscom neue Innovationsmöglichkeiten für Anwendungsfälle wie Augmented- und Virtual Reality, intelligente Fabriken und vernetzte Fahrzeuge ermöglichen.Die jetzt erfolgreich verlaufenen Versuche wurden unter Verwendung der Technologien Voice over New Radio (VoNR) und Carrier Aggreagtion zusammen mit Ericssons Spectrum-Sharing-Technologie durchgeführt. "5G Standalone ist ein wichtiger Schritt, um das volle Potenzial von 5G zu entfesseln. Unsere zuverlässige, sichere und flexible 5G-Standalone-Architektur wird es Swisscom ermöglichen, innovative Anwendungsfälle zu entwickeln und anzubieten", kommentiert Arun Bansal, President of Europe and Latin America bei Ericsson , die jüngste Entwicklung. (rd)