Glasfaserausbau: Weko verhängt vorsorgliche Massnahmen gegen Swisscom

(Quelle: Pixabay/Daniel Dino-Slofer)

17. Dezember 2020 - Die Wettbewerbskommission (Weko) hat eine Untersuchung zum Glasfaserbau von Swisscom eröffnet und vorsorgliche Massnahmen verfügt.

Swisscom baut derzeit sein Glasfasernetz bis in die Wohnungen und Geschäfte (FTTH) massiv aus und will die Zahl der Anschlüsse bis 2025 auf 3 Millionen verdoppeln. Das Unternehmen steht in intensivem Wettbewerb mit alternativen Anbietern wie etwa Elektrizitätswerken und Kabelnetzbetreibern. Die Wettbewerbskommission (Weko) hat nun eine Untersuchung eröffnet und vorsorgliche Massnahmen verhängt. Swisscom wehrt sich gegen die erhobenen Vorwürfe und will gegen die Massnahmen Beschwerde einreichen.Die Weko sieht die Gefahr, dass Swisscom beim Bau des Glasfasernetzes Konkurrenten vom Markt ausschliesse, so die Wettbewerbshüter in einer Mitteilung. "Gestützt auf die derzeit verfügbaren Informationen erscheint es als glaubhaft, dass Swisscom mit diesem Verhalten eine marktbeherrschende Stellung missbraucht. Daher verbietet die Weko Swisscom ab sofort mit vorsorglichen Massnahmen, Wettbewerbern beim Ausbau des Glasfasernetzes den Zugang zu durchgehenden Leitungen zu verweigern", schreibt die Weko in einer Mitteilung.Beim Weiterausbau von FTTH (Fibre to the Home) setzt Swisscom primär auf die Architektur Point-to-Multipoint (ab Manhole). Diese Strecke vom Strassenschacht bis in die Häuser und Geschäfte wird heute noch von Kupferleitungen abgedeckt. Die Wiederverwendung der gebauten Zuleitung (Feeder) ermögliche einen schnelleren und kosteneffizienteren FTTH-Ausbau der Schweiz, so der Telco.